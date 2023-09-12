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16:30 (мск), источник: Известия

Польша запретила ввоз зерна с Украины с 15 сентября

В Польше приняли постановление о запрете ввоза зерна с Украины с 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии (ЕК), сообщается 12 сентября на сайте польского правительства.

Источник: AP 2023

«Независимо от дальнейшего решения комиссии, после этой даты мы не будем открывать границу для украинского зерна. Мы добиваемся продления запрета. Обсудим дальнейшие действия по стабилизации аграрного рынка», — сказано в сообщении.

Как отмечается, если Брюссель не будет соблюдать эмбарго, Варшава самостоятельно внедрит это решение. Интересы польских аграриев важнее всего, добавили в правительстве.

«Нет опасений, что этот рынок снова станет нестабильным. В этом аспекте, как и во всех других, мы сделаем всё, чтобы стабилизировать рынок», — указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию действует до пятницы, 15 сентября. Все упомянутые страны направили руководству Евросоюза запрос о продлении эмбарго до конца года.

В этот день Моравецкий пообещал не допустить импорт зерна с Украины. Он отметил, что Варшава не позволит открыть границы страны независимо от решения Брюсселя.

Ранее, 8 сентября, Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины. Варшава при этом не против транзита зерна и готова предоставить территорию для его провоза в другие страны ЕС, добавил он.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна.

ЕК в мае запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

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