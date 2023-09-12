Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз зерна с Украины

Ранее во вторник Надь заявил, что Румыния также согласна с Венгрией в необходимости продлить ограничения на импорт украинского зерна.
«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», — написал Надь в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после встречи с болгарским коллегой Кирилом Ватевым.
После он встретился со словацким коллегой Йозефом Бирешом и сообщил, что Братислава также согласна с необходимостью продлить запрет.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что «проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней», в частности «произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий».
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская