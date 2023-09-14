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00:06 (мск), источник: © РИА Новости

Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Райффайзенбанк отказался от лицензии специального депозитария, поскольку перевел клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей «дочку», сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Источник: © РИА Новости

«Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию “РБРУ Специализированный депозитарий”. Компания получила лицензию регулятора 16 ноября 2022 года», — сообщили в банке.

«Отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка. Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет», — подчеркнули в кредитной организации.

Банк России в среду аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, включая ПИФы и НПФ, на основании заявления об отказе от лицензии.

Райффайзенбанк — «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской «дочки», в том числе выход из ее капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы — продажа или выделение российского бизнеса.

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