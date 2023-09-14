Можно ли вернуть деньги, если передумал учиться на онлайн-курсах?

Как сказано в определении коллегии по гражданским делам, суд рассмотрел жалобу жителя Читы, который за 250 тысяч рублей купил годовой онлайн-курс. По словам истца, сотрудники компании обещали полностью возвратить деньги, если «обучение не приведет бизнес к результатам». После прохождения двух блоков курса клиент решил отказаться от дальнейшего обучения. Покупатель направил компании требование вернуть деньги, но в договоре публичной оферты было сказано, что при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.
Клиент обратился в суд, но там согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тысяч рублей. При рассмотрении апелляции был применен закон «О защите прав потребителей» и мужчине добавили еще 10 тысяч.
После рассмотрения дела в Верховном суде высший судебный орган указал на то, что на такие отношения распространяются положения закона «О защите прав потребителей», который закрепляет право клиента отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы.