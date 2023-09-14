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13:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли вернуть деньги, если передумал учиться на онлайн-курсах?

Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые клиент передумал проходить. Даже если в договоре нет условий о возврате, закон «О защите прав потребителей» позволяет клиенту передумать и в любое время вернуть деньги за учебу.

Источник: Freepik

Какую сумму должен оплатить клиент, если передумал учиться?

Как сказано в определении коллегии по гражданским делам, суд рассмотрел жалобу жителя Читы, который за 250 тысяч рублей купил годовой онлайн-курс. По словам истца, сотрудники компании обещали полностью возвратить деньги, если «обучение не приведет бизнес к результатам». После прохождения двух блоков курса клиент решил отказаться от дальнейшего обучения. Покупатель направил компании требование вернуть деньги, но в договоре публичной оферты было сказано, что при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.

Клиент обратился в суд, но там согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тысяч рублей. При рассмотрении апелляции был применен закон «О защите прав потребителей» и мужчине добавили еще 10 тысяч.

После рассмотрения дела в Верховном суде высший судебный орган указал на то, что на такие отношения распространяются положения закона «О защите прав потребителей», который закрепляет право клиента отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы.

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