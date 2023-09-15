Профсоюз автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки

Об этом заявил лидер профсоюза Шон Фейн на YouTube-канале профсоюза.
«Сегодня, впервые в нашей истории, мы нанесем удар сразу по трем членам “большой тройки”», — подчеркнул Фейн.
В частности, члены профсоюза требуют значительного повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения, увеличения отпусков и другие меры. Забастовка начнется в полночь по местному времени.
13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.