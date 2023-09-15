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20:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки украинского зерна

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. Это следует из пресс-релиза на официальном сайте ЕК. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ заявил, что республика с полуночи вводит запрет поставок украинского зерна, несмотря на решение ЕК. До этого Болгария приняла решение отменить эмбарго на местном уровне. Венгрия, Румыния и Словакия планируют продлить запрет.

Источник: Reuters

Согласно заявлению пресс-службы ЕК, совет «будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают».

Сообщается, что решение ЕК подразумевает принятие Украиной мер для предотвращения скачков объемов поставок зерна в Евросоюзе. Правительство Украины должно предоставить план действий для соседних государств-членов к 18 сентября. «Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков зерна», — говорится в заявлении.

Весной польские фермеры устроили протесты против поставок украинского зерна, объясняя это тем, что местные предприятия из-за этого теряли прибыль. В апреле ЕК договорилась с Польшей об ограничении экспорта с Украины сельхозпродукции, но в итоге под запрет попали лишь четыре вида зерновых культур (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник). Запрет на ввоз украинских зерновых культур также ввели Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия. Президент Украины Зеленский грозил судом при продлении ограничений на ввоз зерна.

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