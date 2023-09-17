Bloomberg указало на укрепление лидерства РФ на рынке пшеницы

По словам авторов статьи, поставки зерновых из России в настоящее время достигают рекордных показателей. При этом российские трейдеры постепенно преодолевают «финансовые и логистические проблемы», с которыми они столкнулись после начала конфликта на Украине.
«У российской пшеницы не так много конкурентов. Россия в данный момент является ценообразователем», — заметила аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло, чьи слова привели авторы материала.
Отмечается также, что на фоне рекордного урожая министерство сельского хозяйства США, подчеркивая доминирование Москвы на рынке пшеницы, на этой неделе повысило свой прогноз по российскому экспорту.
В конце июля президент России Владимир Путин сообщил о прогнозах на рекордный урожай зерновых в РФ в этом году. Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку и другие регионы мира зерна, продовольствия, удобрений и не только.
В том же месяце глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта.
Тогда же Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.