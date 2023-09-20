В России за семь лет цена чашки кофе выросла на 118%

В России за семь лет цена чашки кофе объемом 150−200 мл выросла на 118%. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», поступившие в РБК.
По данным компании, средняя цена на чашку кофе (150−200 мл) в заведениях общепита в августе—сентябре 2023 года составила 166 ₽, что на 11% выше, чем в 2022 году, и на 118% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, увеличившись на 61%.
При этом цена на кофе в магазинах выросла не так значительно: в августе—сентябре средняя цена составляла 289 ₽, что на 1% выше, чем в 2022 году, и на 52% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, увеличившись на 28%.
Гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров рассказал, что в цене кофе заложены расходы на кофейный ингредиент, молоко, работу бариста, коммунальные и другие траты, а также наценка, определяющая прибыль.
«Серьезное изменение ценника началось в шоковый для индустрии общепита 2020 год, когда разразилась коронавирусная пандемия. Она привела к росту стоимости чашки кофе на 15% за год при драматическом снижении трафика», — рассказал он.
В 2021 году многие заведения питания пытались вернуть покупателя и стремились держать цену ниже уровня предыдущего года на 6%.
Резкий рост средней стоимости кофе наблюдался в 2022 и 2023 годах. Он связан с ростом мировых цен из-за слабого урожая кофе, сокращением ассортимента в связи уходом ряда FMCG-брендов из России, валютными колебаниями и ростом других издержек бизнеса, подчеркнул Баров.
По данным «Платформы ОФД», россияне чаще всего покупают капучино и латте, которые составляют более половины продаж кофе. В компании отметили, что рост популярности кофе обеспечивают ставшие платежеспособными представители поколения Z (родившиеся примерно с 1997 по 2012 год), которые имеют более устойчивую привычку пить кофе.