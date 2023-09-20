Бывший российский Danone переименовали в H&N

Так, в выписке из ЕГРЮЛ по реквизитам АО «Данон Россия» уже указывается новое название компании — АО «Эйч энд Эн». Другая структура Danone, «Данон Трейд», сменила свое наименование на «Эйч энд Эн Трейд» ранее в сентябре.
Адрес старого российского сайта Danone также переадресовывает пользователя на интернет-страницу компании Health & Nutrition. На ней можно увидеть новый логотип — синие буквы «H&N» на белом фоне с зеленым листком.
Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако в июле 2023 года доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone были переданы во временное управление Росимущества.