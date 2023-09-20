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17:12 (мск), источник: ТАСС

Бывший российский Danone переименовали в H&N

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бывшая российская структура компании Danone, «Эйч энд Эн», начала использовать новый бренд — Health & Nutrition, или H&N, следует из публичной информации о компании.

Источник: РИА "Новости"

Так, в выписке из ЕГРЮЛ по реквизитам АО «Данон Россия» уже указывается новое название компании — АО «Эйч энд Эн». Другая структура Danone, «Данон Трейд», сменила свое наименование на «Эйч энд Эн Трейд» ранее в сентябре.

Адрес старого российского сайта Danone также переадресовывает пользователя на интернет-страницу компании Health & Nutrition. На ней можно увидеть новый логотип — синие буквы «H&N» на белом фоне с зеленым листком.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако в июле 2023 года доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone были переданы во временное управление Росимущества.

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