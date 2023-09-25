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12:31 (мск), источник: ТАСС

Кабмин внес корректировки в документ о запрете на экспорт нефтепродуктов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло несколько корректировок в запрет об экспорте нефтепродуктов, в том числе разрешив транспортировку нефтепродуктов, принятых РЖД и «Транснефтью» до 21 сентября, а также выведя из-под действия запрета судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Соответствующее постановление 23 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, теперь запрет не распространяется на товары, помещенные до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза с ЕАЭС, которые до этого срока «приняты ОАО “Российские железные дороги” и (или) ПАО “Транснефть” к перевозке и (или) транспортировке либо на которые до вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно».

Также кабмин отменил исключение на запрет на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию и разрешил перевозки морем между ЕАЭС без захода в иностранный порт.

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка с 21 сентября с исключениями. Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявляли в Минэнерго РФ. «Транснефть» в пятницу сообщала, что остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, которое поступало туда по нефтепродуктопроводами «Юг» и «Север».

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