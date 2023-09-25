Кабмин внес корректировки в документ о запрете на экспорт нефтепродуктов

Согласно документу, теперь запрет не распространяется на товары, помещенные до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза с ЕАЭС, которые до этого срока «приняты ОАО “Российские железные дороги” и (или) ПАО “Транснефть” к перевозке и (или) транспортировке либо на которые до вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно».
Также кабмин отменил исключение на запрет на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию и разрешил перевозки морем между ЕАЭС без захода в иностранный порт.
Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка с 21 сентября с исключениями. Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявляли в Минэнерго РФ. «Транснефть» в пятницу сообщала, что остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, которое поступало туда по нефтепродуктопроводами «Юг» и «Север».