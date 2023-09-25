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18:03 (мск), источник: РБК

США сняли санкции с российской компании спустя неделю после их введения

Минфин США включил компанию «ОДК-СТАР» в санкционный список из-за сотрудничества с Ираном 19 сентября. Спустя неделю организацию исключили из перечня.

Источник: AP 2023

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США исключило из санкционного списка российскую компанию «ОДК-СТАР» (входит в корпорацию «Ростех»), следует из сообщения на сайте ведомства.

19 сентября эта пермская компания, которая занимается разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, попала под санкции, как утверждал OFAC, из-за связей c Ираном. Речь шла о сотрудничестве с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит в том числе беспилотники Shahed. Украина и Запад заявляли, что Россия использует их в ходе спецоперации, Москва отвергала эту информацию.

Помимо «ОДК-СТАР», под санкции тогда попали московские ООО «Центр технического обслуживания “Дельта-Аэро”» и ОАО «Научно-производственное предприятие “Аэросила”».

25 сентября США расширили ограничения на пять российских компаний: в частности, в черный список Минторга страны попал производитель титана ВСМПО-АВИСМА.

Как говорилось в документе ведомства, корпорация занимается выпуском изделий для военной отрасли России и с ней связан «критический риск перенаправления американских оборонных технологий».

Еще четыре организации, попавшие в санкционный лист, работают в сфере поставок электронных компонентов. Они, как считают в США, поставляли продукцию для выпуска беспилотников российской разведке.

Российская сторона считает подобные ограничения незаконными. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции вводились с целью пошатнуть экономику страны, но это не произошло, она восстановилась.

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