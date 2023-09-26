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02:36 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам объяснили, как Банк России рассекретит мошенников с 1 октября

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новые правила Банка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников, рассказал агентству «Прайм» резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.

Источник: © РИА Новости

С 1 октября банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. По новым правилам, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Прежде Центробанк получал лишь сведения о конечном получателе похищенного.

Как сомнительные будут отмечены случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. Другой пример подозрительных действий — оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме этого, банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — комментирует Белавин. При этом для помощи наименее защищенным слоям населения — пенсионерам — нужны механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред, пояснил он.

Имеющуюся базу несложно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику, с тем, чтобы выявлять признаки возможного мошенничества.

Справка
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