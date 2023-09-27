07:48 (мск), источник: ТАСС
Заводу «Москвич» присвоили статус промышленного комплекса
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новый статус даст предприятию налоговые льготы.
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Автозаводу «Москвич» присвоили статус промышленного комплекса, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Новый статус даст налоговые льготы, а сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства. Сегодня статус промышленного комплекса есть у 67 предприятий, на которых создано больше 76 тыс. рабочих мест», — написал Собянин.
Автомобили, выпущенные на заводе, хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга. Ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств, подчеркнул мэр.
Как отметил Собянин, на возрожденном в Печатниках предприятии работают порядка 1,6 тыс. человек. «Здесь производят кроссовер Москвич 3, электромобиль Москвич 3е и седан Москвич 6 — выпущено около 27 тыс. автомобилей», — уточнил он.
В следующем году планируется начать производство еще двух моделей — кроссоверов Москвич 5 и Москвич 8, добавил мэр.