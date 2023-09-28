11:42 (мск), источник: Ведомости
«Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе бронирования
«Аэрофлот» сообщил о сбое в системе бронирования авиабилетов, пишет пресс-служба авиакомпании.
«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (“Сирена-Тревел”) затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании», — говорится в сообщении. Сейчас поставщик услуг восстанавливает работу системы, заверили в авиакомпании.
В марте 2022 г. две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом». Как уточняли в Sabre и Amadeus, компании удалят всю информации о рейсах «Аэрофлота» из своей GDS, торговых площадок, турагентств и турпорталов.
Осенью 2022 г. также сообщалось сбоях в работе системы регистрации на рейсы «Аэрофлота». 1 ноября того же года «Аэрофлот» перешел на отечественную систему бронирования Leonardo. Сервис создан компанией «Сирена-Тревел» совместно с госкорпорацией «Ростех».
«Аэрофлот» попал под санкции Евросоюза в апреле прошлого года. Компании запретили полеты и ввели эксплуатационные ограничения в пределах союза. Из-за санкций международный альянс SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о временной приостановке членства авиакомпании в альянсе, а приложение российской компании больше недоступно в магазине приложений AppStore.