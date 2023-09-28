Минфин выступил за прекращение программ льготной ипотеки с июля 2024 года

«Больного нельзя всегда кормить таблетками, так же и здесь нужно постепенно уходить от тотального субсидирования», — заявил Яковлев.
Он добавил, что в прошлом году при принятии решения о ее продлении была задача дать рынку плавно перейти к рыночным условиям, чтобы все знали, что 1 июля 2024 года действие программы завершится. Позиция Минфина такова, что льготное кредитование должно закончиться в установленный срок, но при этом министерство готово продолжать дискуссию по точечным мерам поддержки.
Яковлев подчеркнул, что обсуждение этих мер поддержки по мере приближения срока окончания программы должно следовать через социальную призму.
«Программы должны действовать на определенные категории граждан, на определенных территориях, где нужно стимулировать спрос, но не перегреть рынок», — добавил он.
По данным министерства, около 60% рынка ипотеки и 90% рынка первичного жилья составляют субсидируемые программы.
Ранее, 15 сентября, эксперты оценили последствия снижения доли льготной ипотеки и изменения условий. Доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян сообщил, что льготная ипотека должна сохраниться в пределах 30−40% рынка, так как это будет дополнительным стимулом для банков разрабатывать свои программы в своеобразной конкуренции с государством.
Ранее, 29 августа, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин привел прогноз банка, согласно которому доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке в IV квартале достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года.
В России в настоящее время действует несколько федеральных льготных программ ипотеки. Среди них: «Семейная ипотека» под 6%, «Льготная ипотека на новостройки» под 8% годовых, «Ипотека для IТ-специалистов» под 5%, «Дальневосточная ипотека» под 2%. Первоначальный взнос составляет 15% от суммы сделки.