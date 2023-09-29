13:44 (мск), источник: Аргументы и факты
Бананы ушли в рост. Эксперты объяснили, почему повысились цены на фрукты
Цена за килограмм бананов достигнет 150 рублей.
Власти сдерживали рост цен на фрукты в «ручном режиме», но сегодня такое регулирование больше не работает. Негативно сказались на стоимости также ослабление курса рубля и изменения в логистике. Так эксперты объяснили aif.ru стремительное удорожание бананов и апельсинов.
«У бананов есть одна особенность — они не растут в России. То есть это импортный товар, и падение курса рубля всегда влечет за собой рост цен на него, — пояснил экономист Николай Кульбака. — А так как банан — это скоропортящийся продукт, то сделать запасы, скажем, на полгода вперед не представляется возможным. Поэтому цена будет расти одновременно с падением курса рубля. Фундаментально никаких факторов, указывающих на то, что рубль может серьёзно окрепнуть, нет. Поэтому маловероятно, что бананы станут дешевле».
Изменения в логистике также повлекли за собой рост цен, отметил эксперт. Доставка стала не только дороже, но и сложнее. Большинство поставок бананов в Россию идут из Эквадора. Товар доставляется по морю, а сам процесс занимает несколько недель — именно поэтому фрукты отправляют еще зелеными. После введения санкций против России контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка, прекратили работать с РФ. Из-за этого импортерам приходится икать другие варианты организации поставок.
Сейчас стоимость бананов в магазине колеблется на отметке 120−130 рублей за килограмм, по прогнозам рост продолжится и достигнет 150 рублей. Однако чемпионом по удорожанию стали другие фрукты — апельсины. На них цена выросла на 70% по сравнению с прошлым годом.
«Цены на бананы выросли на 45%, но это не самый быстро дорожающий продукт в России. Данные за август показывают, что гораздо быстрее год к году растут цены на капусту — более чем на 60%, и на апельсины — более чем на 70%. Причина в том, что в прошлом году, на фоне острого кризиса, правительство в “ручном режиме” удерживало цены на основные продовольственные товары, включая яблоки, апельсины и бананы, которые тогда называли самым дешевым фруктом для бедных. Сегодня же такое регулирование больше не действует», — сказала доктор экономических наук, директор департамента Финуниверситета при Правительстве РФ Марина Мельничук.