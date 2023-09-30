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07:21 (мск), источник: ТАСС

Туркмения пригласила ФРГ к разработке Каспийского шельфа и участию в газовых проектах

Председатель Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность разработки Каспийского шельфа, где уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями.

Источник: Reuters

АШХАБАД, 30 сентября. /ТАСС/. Туркмения пригласила германские компании осваивать шельф Каспийского моря и участвовать в газовых проектах. Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов пригласил компании из ФРГ участвовать в развитии топливно-энергетического комплекса Туркмении за счет привлечения капитала и технологических компетенций, проведения технико-экономического обоснования, оказания сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере.

Он отметил важность разработки Каспийского шельфа, где уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями: Wintershall и RWE. Председатель Народного совета подтвердил готовность Туркмении к рассмотрению конкретных предложений германских партнеров и созданию необходимых условий для их успешной работы в этом направлении.

Бердымухамедов также заявил о приверженности Ашхабада возобновлению диалога по созданию Транскаспийского газопровода с структурами Европейской Комиссии, отдельными европейскими государствами, в том числе Германией.

На сегодняшний день в Туркмении зарегистрировано 196 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму около $1,6 млрд.

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