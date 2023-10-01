Главное
Спецоперация на Украине
00:42 (мск), источник: © РИА Новости

ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Банк России вновь ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%.

Источник: © РИА Новости

ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года. Изначально они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% — банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд. Однако уже в третьем квартале лимиты были снижены до 20%.

Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование: теперь банки в течение квартала смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам лишь 5% от всех кредитов, а также должны будут ограничить выдачи заемщикам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50−80%. На них теперь должно приходиться не более 30% предоставленных за квартал потребкредитов и 20% выдач «кредиток».

Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%.

Ограничения для микрофинансовых организаций чуть свободнее: самым закредитованным россиянам им разрешено выдавать до 15% микрозаймов, при этом по гражданам с долговой нагрузкой от 50% лимиты аналогичны банковским.

ЦБ отмечал, что новые значения лимитов сократят объем предоставленных в четвертом квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы регулирование не изменилось. При этом регулятор считает, что новые меры снизят темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов, но сделают структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО.

Справка
Путин подписал указ о цифровом паспорте. Что это и как получитьВладимир Путин подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Согласно ему, россияне смогут в некоторых случаях предъявлять цифровое удостоверение с сайта «Госуслуги» вместо бумажного паспорта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американцы признали поражение ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБ