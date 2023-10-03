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18:02 (мск), источник: РБК

Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензию на свои бренды пива

Датская компания назвала это решение ответом на действия российских властей, которые летом временно передали «Балтику» под управление Росимущества. Carlsberg назвала это «незаконным захватом» бизнеса.

Carlsberg Group отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании, сообщается на ее сайте.

«Мы проинформировали пивоваренные заводы “Балтики” о том, что расторгли лицензионные соглашения, которые позволяют “Балтике” производить, продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сказано в сообщении.

Использовать имеющиеся запасы и материалы «Балтика» сможет до 1 апреля следующего года.

Carlsberg назвала свои действиям ответом на июльское решение российских властей передать «Балтику» под временное управление Росимущества (структурам Carlsberg принадлежат почти 99% акций, она продолжает сохранять право собственности). Компания заявила, что сейчас не видит возможности прийти «к согласованному решению о выходе» из российского бизнеса. «Мы отказываемся быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающей незаконный захват нашего бизнеса в России», — сказано в заявлении.

РБК обратился за комментарием в «Балтику».

«Балтика» выпускает продукцию под брендами Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и LAV.

У «Балтики» в России восемь заводов — в Петербурге, Самаре, Туле, Воронеже, Новосибирске, Хабаровске, Ярославле и Ростове-на-Дону, где трудятся свыше 8 тыс. человек.

Накануне, 2 октября, «Коммерсантъ» сообщил, что «Балтика» обратилась в петербургский Арбитражный суд с просьбой запретить Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. В иске говорилось, что датская компания может начать разбирательство в Морском и торговом суде Дании с целью лишить «Балтику» прав на часть глобальных брендов. Кроме того, «Балтика» попросила суд запретить Роспатенту вносить правки в договоры на несколько марок пива, но суд в принятии обеспечительных мер отказал. Carlsberg в марте прошлого года заявила, что уйдет из России. Незадолго до передачи «Балтики» под госуправление компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес. Кто это и какова сумма сделки, компания не разглашала. В августе глава Cersberg Кеес т’Харт выражал надежду, что «Балтику» смогут продать, даже несмотря на переход под госуправление.

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