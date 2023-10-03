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21:53 (мск), источник: © РИА Новости

«Роснано» предупредила о риске банкротства

МОСКВА, 3 окт —РИА Новости. Компания «Роснано» сообщила, что не сможет погасить задолженность до конца этого года за счет собственных средств, следует из отчета организации, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Источник: © РИА Новости

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО “Роснано” долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — говорится в документе.

В компании также добавили, что «Роснано» имеет признаки неплатежеспособности. Если акционеры не примут меры для улучшения финансовой отчетности, высока вероятность возможного банкротства, уточняется в отчете.

В октябре прошлого года газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что правительство обсуждает возможность ликвидации «Роснано». Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые требуются для технологического развития страны, пишет издание.

АО «Роснано» создали в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.

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