«Роснано» предупредила о риске банкротства

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО “Роснано” долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — говорится в документе.
В компании также добавили, что «Роснано» имеет признаки неплатежеспособности. Если акционеры не примут меры для улучшения финансовой отчетности, высока вероятность возможного банкротства, уточняется в отчете.
В октябре прошлого года газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что правительство обсуждает возможность ликвидации «Роснано». Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые требуются для технологического развития страны, пишет издание.
АО «Роснано» создали в 2011 году после реорганизации Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.