Путин сравнил нынешнюю систему мировых валют с финансовой пирамидой

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», — сказал президент РФ.