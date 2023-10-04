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17:23 (мск), источник: ТАСС

Путин сравнил нынешнюю систему мировых валют с финансовой пирамидой

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе «финансовой пирамиды», это не соответствует интересам большинства.

Источник: Reuters

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», — сказал президент РФ.

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