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09:10 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: Reuters

  • С 1 октября восстанавливается топливный демпфер, для чего в Налоговый кодекс внесут соответствующие поправки.

Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке, отметили в пресс-службе.

«Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», — говорится в сообщении.

  • Увеличиваются нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 — с 13 до 15 процентов, дизельного топлива — c 9,5 до 12,5 процента.

Эти изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.

  • Для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на нефтепродукты.

Она составит 50 тысяч рублей за тонну для тех поставщиков, которые не производят топливо сами, а закупают его на рынке для перепродажи. Таким образом, будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают в правительстве.

  • Снимаются ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам.

Это касается тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов произведенного, уточнили в пресс-службе.

Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе «серым» экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

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