В Калининградскую область зашло первое судно через Севморпуть

«Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь», — написал он.
Судно, уточнил Алиханов, следует из Шанхая, зайдя в Архангельск и теперь в Балтийск, точкой назначения является Санкт-Петербург. Губернатор отметил, что транспортные компании планируют сделать этот маршрут постоянным.
Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов.
В прошлом году правительство утвердило план развития Северного морского пути до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.
В июле этого года правительство расширило условия предоставления субсидий для компаний, выполняющих каботажные перевозки по СМП между портами Дальнего Востока и северо-запада России. 3 октября вопросы развития Севера и СМП обсуждались на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности.