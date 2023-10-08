Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

Так, за прошлый месяц поставки составили 84,4 тысячи тонн, за которые южноамериканская страна заплатила 48 миллионов долларов. Последний раз закупка состоялась в августе 2021 года — 42,1 тысячи тонн за 16,6 миллиона долларов.
Сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010 года, когда Россия поставила сразу 117,8 тысячи тонн.
В то же время в сентябре импорт российских нефтепродуктов в Бразилии немного сократился к августу: объем уменьшился на 22 процента — до 717,3 тысячи тонн, а его стоимость — на 13 процентов, до 593,8 миллиона долларов. Сокращение произошло после введенного 21 сентября правительством России запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.