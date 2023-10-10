11:11 (мск), источник: Аргументы и факты
Засуха гонит цены. В Европе и в России подорожает оливковое масло
О причинах роста цен на оливковое масло aif.ru рассказала жена греческого фермера.
Европейские аналитики ожидают рост цен на оливковое масло в мире. Такой прогноз содержится в докладе Еврокомиссии. Эксперты объяснили, почему стоимость масла будет расти и как ситуация в Европе повлияет на цены в России.
Согласно докладу аналитиков Еврокомиссии, в сельскохозяйственный сезон 2023−2024 годов в Европе планируется произвести 1,5 млн тонн оливкового масла, а это плюс 9% по сравнению с сезоном 2022−2023 годов.
«Цены на оливковое масло продолжают страдать от высокой мировой продовольственной инфляции и снижения доступности продуктов питания в ЕС, — говорится в докладе. — Из-за снижения производства оливкового масла в ЕС в 2022—2023 годах почти на 40% в годовом исчислении и ожидания урожая ниже среднего в 2023—2024 годах цены производителей в странах ЕС достигают исторических максимумов. Часто цены почти в 3 раза выше, чем в среднем за 5 лет. Они самые высокие за всю историю. Запасы невелики, поэтому доступность оливкового масла в ЕС может быть ограничена. В этом контексте ожидается, что цены на масло останутся на высоком уровне».
«В прошедшую зиму на Крите (Греция) впервые за 20 лет пришлось зимой поливать деревья. Обычно идут дожди. И урожай в этом году на Крите очень маленький. В других странах картина та же — засуха, жара», — рассказывает жена крупного оливкового фермера на Крите, предприниматель и блогер Мария Петрова.
По ее словам, самым крупным производителем оливкового масла в мире является Испания. Например, часть деревьев высажена около 35 лет назад. Около 4−5 лет назад в Европе началась засуха, и деревья в Испании, которые были, как правило, посажены неглубоко, из-за жары находятся в шоковом состоянии. Урожай там постоянно снижается. Деревья, конечно, можно поливать, но это не заменит дождь, и «отключить» жару невозможно. Все это влияет на корневую систему оливкового дерева.
«Есть деревья, которые старше, и у них корни уходят глубже, — объясняет Петрова. — Корням намного проще достать до влаги и на глубине прохладнее. Раньше, по крайней мере в Греции, деревья сажали гораздо глубже — выкапывали яму глубиной до двух метров. Деревья в Греции старше, чем в Испании. Некоторым сотни лет и даже тысячи».
У оливкового масла, как у барреля нефти, грамма золота или евро к рублю, есть определенная цена на мировом рынке, от которой отталкиваются все дальнейшие сделки. Стоимость зависит в первую очередь от количества масла в мире, напоминает Мария.
«Цена масла на мировом рынке беспрецедентно выросла, — уточняет предприниматель. — Если мы продавали по определенной цене в розницу, то по этой же цене теперь скупают оптом. И до сих пор на Крите, несмотря на то, что октябрь, не было дождей. Обычно они начинаются уже в сентябре. Оливки собирают один раз в год — в ноябре-декабре. Перед этим надо, чтобы оливка напиталась влагой от дождя и стала налитой. Так они выглядят матовыми, а после дождей становятся глянцевыми, блестят. Если оливки становятся такими, то урожай считается хорошим. Масла будет много. Если дождей не будет, то еще и сбор урожая отложится. Из-за отсутствия дождей в рощах больше вредителей, которые портят урожай и влияют на качество масла».
«Для недобросовестных предпринимателей сейчас прекрасный момент — воспользоваться дефицитом и продавать старое масло, которое лежало где-то на складах. Сейчас будет много подделок», — предостерегла Петрова.
Подорожание масла в Евросоюзе, несомненно, скажется на его цене в России. На стоимость продукта влияют курс валют, логистические, таможенные и другие издержки, рассказывает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.
«Подорожание, которое прогнозируют в Европе, будет напрямую транслироваться на стоимость оливкового масла у нас. Но это масло не предмет первой необходимости, поэтому особого внимания со стороны государства и регулирования цен на него нет. Тренд употребления оливкового масла возник в России относительно недавно, когда стали модны зарубежные салаты и средиземноморская диета. Как я понимаю, наше высокоолеиновое подсолнечное масло не хуже оливкового», — резюмировал эксперт.