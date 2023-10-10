Крупнейшая сеть супермаркетов Израиля ввела ограничение на покупку продуктов

«Из чувства ответственности перед всеми потребителями и ввиду повышенного спроса, сложностей с поставками и частичной нехваткой товаров на складах мы решили ограничить продажу основных продуктов питания, таких как вода, яйца, хлеб и молоко», — сказал он.
В частности, теперь покупатели сети смогут приобрести в одни руки не больше 12-ти полуторалитровых бутылок воды, одной упаковки с 30 яйцами или двух коробок по 12 яиц, не больше трех упаковок молока и двух буханок хлеба.
При этом Ватерман отметил, что сотрудники магазина делают все возможное, чтобы обеспечить дополнительные поставки продуктов питания в магазины как можно скорее.
Такое решение было принято в связи с тем, что жители Израиля четвертый день подряд продолжают скупать продукты в магазинах. Вечером 9 октября израильские власти рекомендовало жителям запастись едой, водой и всем необходимым как минимум на 72 часа, после чего жители Израиля направились в супермаркеты.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 1600 человек. В частности, по данным Минздрава Палестины, погибшими числятся 770 человек, еще более 4100 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1000 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.