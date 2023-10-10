17:44 (мск), источник: Ведомости
Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль до 16 октября
Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль до 16 октября, следует из сообщения пресс-служба ведомства.
Ограничения введены с 9 октября «из-за нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле». В Росавиации уточнили, что они будут действовать до 12:00 по мск 16 октября. Ведомство запретило авиакомпаниям выполнять рейсы из России в Израиль с 01:00 до 07:00 по мск.
В дневное время перевозчики могут выполнять рейсы в Израиль, но решения об это этом должны приниматься с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их, уточнили в ведомстве.
Российские авиакомпании — «Азимут» и Red Wings — продолжают выполнять рейсы в Израиль. Последняя после нападения на страну сообщала об отмене и переносе ряда рейсов, позже перевозчик уточнил, что возобновляет регулярные полеты.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
Число погибших в Израиле достигло 998 человек, раненых — до 3418, сообщило посольство страны в США. Палестинское агентство Wafa сегодня сообщило о 704 погибших в секторе Газа и 3900 раненных.