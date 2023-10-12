Монорельс в Москве пройдет модернизацию и начнет использовать беспилотные поезда

«В декабре 2023 года планируется заключение концессионного соглашения между правительством Москвы и частным инвестором о проведении модернизации московской МТС в период с 2024 по 2027 годы», — отметили в корпорации.
Уточняется, что модернизация пройдет в два этапа. Первый состоится в период с 2023 по 2024 годы и включает в себя проведение ремонта и восстановления парка электроподвижного состава (ЭПС), а также перевод режима эксплуатации из экскурсионного (два состава на трассе) в пассажирский (пять-шесть составов).
Второй этап будет длиться до 2027 года. В течение всего выделенного времени будут проходить разработка и изготовление новых ЭПС, оснащенных системой магнитной разгрузки и беспилотной системой управления, замена системы диспетчерского управления ММТС и полная замена ЭПС первого этапа модернизации на новые.
Ранее, 2 октября, директор Российских железных дорог Олег Белозеров сообщил, что в середине 2024 года на маршруте Московского центрального кольца (МЦК) появится первый беспилотный поезд «Ласточка». Он уточнил, что на первых этапах на всякий случай в кабине продолжит находиться машинист.
11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за семь лет существования МЦК жители и гости столицы совершили 945 млн поездок. По его словам, запуск ветки позволил изменить отношение москвичей к железнодорожному транспорту, ставшему комфортным и современным городским способом передвижения.
Запуск МЦК в 2016 году позволил разгрузить столичную подземку и железнодорожные вокзалы, горожане стали экономить время на дорогу.