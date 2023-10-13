12:26 (мск)
Контрольно-надзорная деятельность: что нового
О реформе КНД и моратории на проверки.
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Одним из приоритетов Правительства РФ является снижение нагрузки на бизнес. В России проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, которая включает в себя два основных пункта: обязательные требования к бизнесу и новое регулирование.
В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в феврале 2019 года был реализован механизм, получивший название «регуляторная гильотина», которая относится к обязательным требованиям к бизнесу.
Она нацелена на повышение уровня безопасности и устранение слишком тяжелой нагрузки на физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Правительство совместно с бизнесом регулярно проводит анализ состояния базы обязательных требований. Таким образом было рассмотрено 318 тысяч правил, из которых отменили более 143 тысяч. Ежегодная экономия после проведения таких мероприятий составляет примерно 200 миллиардов рублей.
В 2021 году ввели новое регулирование контрольно-надзорной деятельности. Правительство утвердило единые базовые правила и принципы для всех видов контроля. Главным нововведением стоит считать обязательное применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок. Это означает, что такие мероприятия будут проходить в том случае, если вероятны нарушения обязательного требования.
Предпринимателям стало выгоднее не нарушать правила, а количество проверок уменьшилось в 4 раза — с 2019 года с 1,5 миллионов до 350 тысяч в 2022 году.
Параллельно с этим была налажена обратная связь с объектами предпринимательской деятельности. Для этого на платформе Госуслуг запущен сервис по обжалованию решений контрольных органов. Для чего это сделано?
Во-первых, новая онлайн-площадка позволяет сократить как финансовые, так и временные издержки предпринимателей, поскольку обжалование решения в суде занимает несколько месяцев. Благодаря платформе фактический срок рассмотрения дела снизился: с 15 дней в 2021 году он до 11 дней в 2023 году.
Во-вторых, сервис позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени. Процесс выполняется руководителем контрольного органа, что исключает участие в процессе должностного лица, на которого она была подана.
И в-третьих, преимуществом новой площадки является то, что впервые в единой информационной системе опубликованы все данные, начиная от плановых проверок, заканчивая электронным обжалованием. Все сведения систематизированы по видам надзора, контролирующему органу, территории, виду деятельности, причинам выхода на проверку и другим показателям. При этом контролеры не могут корректировать информацию в системе.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создан в 2019 году. Он направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. Цель — увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 миллионов к 2024 году.
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