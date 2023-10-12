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18:09 (мск), источник: RT на русском

Собянин: Москве необходимо добиться перехода на электромобили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице необходимо добиться перехода на электромобили. По его словам, это приоритетная задача.

Источник: КРИТБИ

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, поставили себе задачу полностью перейти на электробусы, так мы себе поставим задачу, чтобы в какой-то приемлемой перспективе большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими», — сказал Собянин в рамках Российской энергетической недели.

Как отметил мэр, в настоящее время в Москве насчитывается около 3,5 тыс. зарядок.

«Мы поставили себе задачу — в ближайшие годы поставить тысячу зарядок общественных», — заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что развитие энергосистемы в столице позволило снизить уровень выбросов в окружающую среду в два раза за 10 лет.

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