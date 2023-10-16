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07:30 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 97,31 рубля

Курс евро поднялся до 102,36 рубля.

ЦБ: $ 97.3075   +0.31 € 102.5523   -0.48 ММВБ: $ 97.6000   +0.36 € 102.8050   +0.63
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 7 копеек и составил 97,31 рубля.

Курс евро вырос на 18,75 копейки и составил 102,36 рубля.

В свою очередь курс юаня снизился на 1,4 копейки и составил 13,3 рубля.

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