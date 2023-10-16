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12:05 (мск), источник: РБК

Россия ограничила импорт рыбы из Японии вслед за Китаем

Россия присоединилась к временному запрету Китая на ввоз рыбы и морепродуктов из Японии, введенному из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1». В августе Москва ужесточила контроль за ввозимой из Японии рыбой.

Источник: Reuters

Россия вслед за Китаем решила ограничить импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября, сообщает Россельхознадзор. Решение принято в качестве меры предосторожности, уточняет ведомство.

«Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», — говорится в публикации.

Китай запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии после решения Токио сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. 7 июля Пекин ввел ограничения на импорт продуктов из десяти японских префектур, но после начала сброса воды с АЭС 24 августа запретил ввоз всех морепродуктов из Японии.

Сбрасываемая с «Фукусимы-1» вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, но все же содержит радиоактивные изотопы. Она хранится более чем в 1 тыс. резервуаров, общий объем которых — 1,34 млн т. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет. Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции, когда там из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами произошли взрывы и утечка радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

Южная Корея продлила запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму, веденный еще в 2013 году.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в день начала сброса воды с «Фукусимы-1» говорил РБК, что российский импорт рыбной продукции из Японии незначителен. Он напомнил, что в 2021 году импорт из Японии составил около 1409 т — это 0,25% российского импорта рыбы и морепродуктов.

Зверев подчеркнул, что Россия усилила радиационный мониторинг морской среды и ее обитателей, в том числе из-за отказа Токио предоставить полную информацию о содержании в сбрасываемой воде радиоактивных изотопов. Также Москва ужесточила санитарно-карантинный контроль за ввозимыми из Японии морепродуктами. «Рисков для потребителей нет. Кроме того, Россия не ведет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет», — заявил он.

В конце августа Россельхознадзор взял пробы пойманной вблизи «Фукусимы-1» рыбы и не выявил следов радиоактивных веществ.

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