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22:24 (мск), источник: ТАСС

Силуанов: Минфин не пытается влиять на курс рубля в случае недополучения средств в бюджет

Министр финансов РФ заявил, что «у нас курс абсолютно плавающий».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин не пытается влиять на формирование курсовых соотношений в случае недополучения средств в бюджет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам на котором, рассматривался проект бюджета на 2024−2026 годы.

«У нас нет цели за счет курсовых соотношений пополнить бюджет. Это первая аксиома или теорема. У нас курс абсолютно плавающий. Поэтому если курс российской валюты будет укрепляться — да, мы будем меньше получать денег в бюджет. Сегодня курс где-то 97 (рублей за доллар — прим. ТАСС), в бюджете — 90. Будет он 86 или 80, соответственно, да — мы будем недополучать деньги в бюджет. Но это не значит, что мы будем всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса», — сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов.

«У нас на 1 рубль курса где-то около под 100 млрд рублей доходов плюс-минус происходит», — пояснил при этом Силуанов.

Плавающий курс министр назвал в качестве одного из основных принципов для Минфина. «Второй принцип — мы через бюджет ни в коем случае не пытаемся повлиять на формирование курсовых соотношений».

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