13:36 (мск), источник: © РИА Новости

В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России создан дрон «Стрекоза» для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО «Группа защиты-ЮТТА» Игорь Стукало.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На “Стрекозе” закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины», — рассказал он на выставке «Интерполитех-2023».

Масса беспилотника — 12 килограмм, продолжительность полета — 50 минут. В комплект «Стрекозы» также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме.

«Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15−20 километров», — отметил Стукало.

Как отметил собеседник агентства, разработку уже передали на эксплуатацию в войска.

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