В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

«Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На “Стрекозе” закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины», — рассказал он на выставке «Интерполитех-2023».
Масса беспилотника — 12 килограмм, продолжительность полета — 50 минут. В комплект «Стрекозы» также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме.
«Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15−20 километров», — отметил Стукало.
Как отметил собеседник агентства, разработку уже передали на эксплуатацию в войска.