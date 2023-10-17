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18:16 (мск), источник: Ведомости

Путин: все стороны согласны с проектом газопровода из РФ через Монголию в Китай

Все стороны согласны с проектом газопровода из России через Монголию в Китай. Об это заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в ходе рабочего визита в КНР.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместные с Китайской Народной Республикой. Я имею в виду строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации. Думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», — сообщил Путин.

Путин также добавил, что товарооборот между Россией и Монголией в 2022 г. вырос на 40%.

В ответной речи Хурэлсух пригласил российского лидера посетить Монголию. Он также отметил, что развитие отношений с Россией является приоритетом внешней политики страны.

«Мы на протяжении всей истории с теплотой относились к России», — добавил лидер Монголии.

В марте 2023 г. Россия и Китай согласовали практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет из России в Китай. Проект предполагает транзит через Монголию и строительство на территории страны газопровода «Союз Восток». Максимальная мощность «Силы Сибири — 2» составит 50 млрд куб. м. По словам вице-премьера Александра Новака, газопровод может стать для России заменой «Северного потока — 2».

Газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год был запущен в декабре 2019 г. Трубопровод проложен от Чаяндинского месторождения в Якутии через Иркутскую и Амурскую области и далее в КНР. Поставки российского газа в Китай по нему в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.

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