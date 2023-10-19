Business Insider: Маск обсуждал возможность блокировки соцсети X в Евросоюзе

Собеседники издания утверждают, что Маск неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой прояснить, какие меры должны быть приняты Х, чтобы соответствовать всем нормам DSA. Однако никакой ясности в этом вопросе до сих пор нет, в связи с чем предприниматель готов «к самым радикальным решениям», отмечают источники Business Insider.
В частности, по версии источников, Илон Маск допускает возможность блокировки соцсети в ЕС, а также рассматривает вариант с ограничением доступа к X для жителей Евросоюза. «Он потерял терпение», — пояснил один из собеседников издания.
Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Документ существенно усиливает контроль Евросоюза над 19 большими платформами, включая X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google, Amazon Store. По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, приоритетами в рамках нового закона являются защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой».