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11:57 (мск), источник: Газета.Ру

Услуги стоматологов резко подорожают к Новому году

Стоматологические услуги в России могут подорожать к Новому году минимум на 30%. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

На стоимость услуг стоматологов повлиял слабый курс рубля, санкции и логистика, а также еще несколько причин, отмечает канал.

По словам стоматологов и поставщиков, пишет Mash, основную часть материалов на рынке занимали иностранные компании — они производили и завозили все от анестезии, пломб и композитов, до полировочных дисков и резинок, но теперь они ушли с российского рынка. Качество некоторых аналогов было ниже оригинальных расходников, в магазинах практически не осталось запасов, а цены на имеющуюся продукцию выросли.

Кроме того, не осталось анестезии без адреналина, которую предлагают беременным и людям с аллергией. Из доступных обезболивающих остались только испанские и российские, указывает канал. Источник Mash заявил, что американская компания Dentsply, которая поставляла самые ходовые резинки для полировки пломб, запретила продавать товар со складов.

Как считает канал, также подорожают импланты. Швейцарский премиум-класс взлетит на 30%, корейские бюджетные варианты — на 10−15%.

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