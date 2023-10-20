«Аэрофлот» и «Росатом» займутся выпуском комплектующих для самолетов

«Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические, композитные, сотовые, резинотехнические изделия; составные изделия; электронное оборудование пассажирской кабины (инверторы, блоки питания, датчики, компоненты нагрева и освещения, световое и индикационное оборудование)», — рассказал Михалик.
По его словам, научные исследования, испытания и производство изделий уже идут, но полноценное производство с талонами годности компонентов начнется в первой половине 2024 года. Для этого структурам «Росатома» предстоит сертифицироваться в Росавиации.
При этом летом уже начался выпуск российских аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов, они были сертифицированы.
«В настоящее время совместно с Росавиацией уточняется порядок оформления требуемой документации для их использования на самолетах», — добавил технический директор «Аэрофлота».