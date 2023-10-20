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02:59 (мск), источник: Известия

«Аэрофлот» и «Росатом» займутся выпуском комплектующих для самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» займутся производством российских аналогов расходников и комплектующих для иностранных самолетов в эксплуатации авиагруппы. Меморандум о сотрудничестве был заключен в сентябре на Восточном экономическом форуме. Об этом рассказал заместитель гендиректора и технический директор «Аэрофлота» Алексей Михалик в интервью в корпоративном онлайн-журнале компании (с октябрьским номером ознакомились «Известия»).

Источник: Reuters

«Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические, композитные, сотовые, резинотехнические изделия; составные изделия; электронное оборудование пассажирской кабины (инверторы, блоки питания, датчики, компоненты нагрева и освещения, световое и индикационное оборудование)», — рассказал Михалик.

По его словам, научные исследования, испытания и производство изделий уже идут, но полноценное производство с талонами годности компонентов начнется в первой половине 2024 года. Для этого структурам «Росатома» предстоит сертифицироваться в Росавиации.

При этом летом уже начался выпуск российских аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов, они были сертифицированы.

«В настоящее время совместно с Росавиацией уточняется порядок оформления требуемой документации для их использования на самолетах», — добавил технический директор «Аэрофлота».

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