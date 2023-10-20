Минпромторг подготовил список авто для чиновников

«Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими», — говорится в сообщении министерства.
Так, чиновникам рекомендована закупка следующих моделей:
Lada: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.
УАЗ: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР.
Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky.
Haval: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
В Минпромторге подчеркнули, что в приоритетном порядке для закупки должны рассматриваться высоколокализованные модели.
Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. А в начале сентября глава государства дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин. Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина.