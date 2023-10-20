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09:27 (мск), источник: Life.ru

Минпромторг подготовил список авто для чиновников

Минпромторг подготовил список автомобилей для использования чиновниками: это машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval. В перечень вошли транспортные средства с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.

Источник: РИА "Новости"

«Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими», — говорится в сообщении министерства.

Так, чиновникам рекомендована закупка следующих моделей:

Lada: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.

УАЗ: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР.

Aurus: Senat, Komendant.

«Москвич»: 3, 3е, 6.

Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky.

Haval: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

В Минпромторге подчеркнули, что в приоритетном порядке для закупки должны рассматриваться высоколокализованные модели.

Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. А в начале сентября глава государства дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин. Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина.

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