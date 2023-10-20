«Интерфакс»: Новак поручил изучить возможность запрета на экспорт керосина

По данным «Интерфакса», рассмотреть необходимость и эффективность данной меры господин Новак поручил Минэнерго, Минфину, Федеральной таможенной службе и нефтяным компаниям. Согласно поручению вице-премьера, они «должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива, в частности, изучив вопросы по увеличению его производства, запрету экспорта керосина, а также изменению правил начисления акциза на авиакеросин, который используется для смешения с дизтопливом».
С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. 6 октября правительство приняло комплекс мер с целью обеспечения баланса на внутреннем рынке нефтепродуктов. В том числе был частично снят запрет на экспорт дизельного топлива. Компаниям разрешили поставлять топливо за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска. Кроме того, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер, пониженный с сентября с 1 до 0,5.
Подробнее о мерах правительства по созданию профицита нефтепродуктов — в материале «Ъ» «Топливо сосредотачивается».