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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

«Интерфакс»: Новак поручил изучить возможность запрета на экспорт керосина

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил изучить возможность введения запрета на экспорт керосина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Данная мера, как предполагается, должна помочь обеспечить российский рынок зимним дизельным топливом.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Интерфакса», рассмотреть необходимость и эффективность данной меры господин Новак поручил Минэнерго, Минфину, Федеральной таможенной службе и нефтяным компаниям. Согласно поручению вице-премьера, они «должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива, в частности, изучив вопросы по увеличению его производства, запрету экспорта керосина, а также изменению правил начисления акциза на авиакеросин, который используется для смешения с дизтопливом».

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. 6 октября правительство приняло комплекс мер с целью обеспечения баланса на внутреннем рынке нефтепродуктов. В том числе был частично снят запрет на экспорт дизельного топлива. Компаниям разрешили поставлять топливо за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска. Кроме того, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер, пониженный с сентября с 1 до 0,5.

Подробнее о мерах правительства по созданию профицита нефтепродуктов — в материале «Ъ» «Топливо сосредотачивается».

Александр Кислов

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