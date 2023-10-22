Главное
Палестино-израильский конфликт
11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

HS: японские рыбаки остались без доступа к Курилам из-за антироссийских санкций

Японские рыбаки лишились возможности вести промысел в акваториях Южных Курил из-за антироссийских санкций. Об этом рассказало издание Hokkaido Shimbun со ссылкой на представителей отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

«Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — рассказал один из рыбаков.

Из-за этих ограничений японские рыбаки теперь ведут лов в районе полуострова Немуро и уже обращаются к правительству страны за компенсацией потерь на фоне санкций против России. По мнению представителей отрасли, пока отношения Москвы и Токио не улучшатся, заниматься рыболовством практически невозможно.

Автор статьи также отметил, что эта ситуация ставит крест и на надежде японских властей на возврат территории.

Еще в начале 2023 года политолог Александр Асафов отмечал, что японским рыбакам запретили добывать морепродукты в территориальных водах Южных Курил, а правительство Японии назвало подобные запреты неприемлемыми.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 22 октября 2023: прямая онлайн-трансляция
Страх Зеленского: В Киеве заподозрили, что Байден «сливает» Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции