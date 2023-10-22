HS: японские рыбаки остались без доступа к Курилам из-за антироссийских санкций

«Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — рассказал один из рыбаков.
Из-за этих ограничений японские рыбаки теперь ведут лов в районе полуострова Немуро и уже обращаются к правительству страны за компенсацией потерь на фоне санкций против России. По мнению представителей отрасли, пока отношения Москвы и Токио не улучшатся, заниматься рыболовством практически невозможно.
Автор статьи также отметил, что эта ситуация ставит крест и на надежде японских властей на возврат территории.
Еще в начале 2023 года политолог Александр Асафов отмечал, что японским рыбакам запретили добывать морепродукты в территориальных водах Южных Курил, а правительство Японии назвало подобные запреты неприемлемыми.