Петербуржцам рассказали, как создать дома уют и при чем здесь датская культура

Формирование уютной обстановки дома является довольно непростой задачей, однако, при правильном подходе, полностью выполнимой. Старший преподаватель петербургского филиала РАНХиГС Дарья Дочкина рассказала «МК в Питере», как сделать дом более уютным в дождливый осенний вечер.
Дочкина порекомендовала начать с подбора натуральной цветовой гаммы в интерьере — стоит выбрать теплые и нежные цвета для стен, мебели и декора. Пастельные оттенки и нейтральные цвета добавят уюта и комфорта обстановке.
В качестве материалов для домашних аксессуаров можно использовать текстиль — добавить в интерьер ковры, покрывала и мягкие подушки.
Стоит обратить внимание и на освещение — правильно выставленный свет создаст приятную атмосферу — можно использовать разные источники, чтобы добиться мягкого и расслабляющего эффекта, а также добавить ночники, настольные лампы и свечи.
Добавьте в интерьер декора: фотографии, картины, вазы и горшки с экзотическими растениями, шерстяные пледы, деревянные или металлические элементы.
Создайте уникальные музыкальные плейлисты, включайте мягкую классическую музыку, джаз и спокойные мелодии на фон.
Последнее время в массовой культуре популяризировалось датское слово «хюгге» (уют) — оно означает образ жизни, в котором акцент делается на комфорт, благополучие и удовлетворенность.
«Хюгге» — это не просто конкретная деятельность по созданию уюта, это скорее состояние ума, которое можно развивать где и когда угодно. Цель состоит в том, чтобы создать ощущение убежища дома, где можно расслабиться и восстановить силы. Это отражается и в кухне Дании: сытные тушеные блюда, свежая выпечка и теплые напитки. В рамках «хюгге» стоит проводить время не только с близкими, но и на природе — датчане любят гулять на свежем воздухе, прогуливаться в лесах, делать пикники в лесах, а также просто сидеть на скамейках с видом на воду.
В датской культуре высоко ценятся социальные связи, а концепция «хюгге» подчеркивает важность качественного времяпрепровождения с близкими, будь то званые ужины или просто душевные беседы с друзьями.
Адаптировать «хюгге» можно в любой стране. Приемы этой концепции очень просто включить в повседневную жизнь.
«Создание уютной атмосферы в вашем доме — важный аспект вашего благополучия и общего хорошего настроения в течение дня. Следуя этим советам, вы создадите привлекательное и гостеприимное пространство, которое будет идеальным для отдыха и релаксации», — отметила Дочкина.