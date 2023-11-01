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12:58 (мск), источник: ТАСС

Опытный образец самолета Ил-96−400М совершил первый полет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96−400М, изготовленный в филиале ПАО «Ил» — ВАСО (входит в ОАК Ростеха) совершил первый полет, испытания прошли в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96−400М совершил первый полет. В ходе полета выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации “Ростех”», — говорится в сообщении.

Полет проходил на высотах до 2 тыс. м, скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут.

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96−400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. За счет нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надежность полетов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность», — передает пресс-служба слова вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Как отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, самолет позволит обеспечить грузовые перевозки и транспортную доступность регионов РФ.

«Максимальная дальность полета, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составит 8 100 км. Первый полет Ил-96−400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров», — заключил Чемезов, слова которого приводятся в сообщении.

О самолете

Ил-96−400М — модернизированная версия Ил-96−300, с удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вместимостью до 370 пассажиров. Самолет может иметь грузовую, а также одно-, двух- и трехклассную компоновки, оснащен информационно-развлекательной системой с доступом к интернету, телевидению и спутниковой связи, современным буфетно-кухонным оборудованием.

Обновленный навигационный комплекс самолета, созданный из российских комплектующих, соответствует международным требованиям. Отмечается, что его применение повысит безопасность полетов и упростит процесс захода на посадку.

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