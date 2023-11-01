15:26 (мск), источник: Ведомости
В «Ростехе» сообщили о росте производства танков в семь раз
За год компания «Ростех» нарастила производство танков в семь раз. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире «России-24».
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«Нарастили мы в разы. Только за год увеличилось производство танков в семь раз», — сказал он (цитата по ТАСС).
Чемезов уточнил, что производство легкой бронетехники, включая БМП, БМД и бронированные автомобили, выросло в 4,5 раза, а артиллерии и РСЗО — в 2,5 раза. По его словам, производство боеприпасов и некоторых других видов вооружений удалось нарастить в 60 раз.
В марте 2023 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что расход боеприпасов в условиях спецоперации многократно возрос, призвал увеличить их производство. Такую же задачу перед предприятиями ставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Уже в июле он сообщил о росте выпуска боеприпасов более чем в 10 раз.
Кроме того, в августе президент РФ Владимир Путин призвал «Ростех» увеличить долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет», танков Т-90 «Прорыв» и др. В ответ Чемезов сообщил, что госкорпорация над этим «как раз работает». Спустя неделю заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков заявил, что «Ростех» намерен кратно увеличить выпуск дронов «Ланцет».