1 ноября, источник: Аргументы и факты
Какие продукты могут исчезнуть в России из-за конфликта в Израиле?
Израиль поставляет в Россию продукты, из-за боевых действий на Святой Земле эти поставки оказались под угрозой.
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Читатели «АиФ» сообщают, что в магазинах рядом с их домами пропали финики и другие продукты, которые везут к нам из Израиля. Какие поставки сельхозпродукции могут сократиться и как эта ситуация отразится на ценах в России?
«Удивительно, но из Израиля к нам привозят не только виноград и апельсины, но и баклажаны, кабачки, картошку и лук, — говорит доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева. — Естественно, доля овощей израильского производства мала, поэтому возможные трудности с их поставками не окажут существенного влияния на средний уровень цен на овощи в России, а вот цены на апельсины и виноград более зависимы от возможных проблем с поставками фруктов из Израиля».
Израильскую продукцию могут оперативно заменить поставки из Египта и Турции, добавляет эксперт.