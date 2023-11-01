Путин рассказал о росте ВВП России за девять месяцев на 2,8%

«Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе, в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», — сказал президент.
13 октября Путин на заседании глав государств СНГ сообщил, что экономика России по итогам 2023 г. будет близка к 3% роста. В июле Путин заявил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу и в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.
Росстат в конце августа опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором ВВП страны был отмечен ростом в 1,6% в первом полугодии 2023 г. Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации» оценило рост ВВП за январь — июль в 2,1%, ранее ведомство оценивало рост в 1,4%.
В начале октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время, по его словам, нужно быть готовыми к различным сценариям.