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14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе

Усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в первой половине 30-х годов прошлого века жил Иосиф Сталин, продали на аукционе единственному участнику торгов, сообщает РИА Новости.

Источник: Yourez/CC BY-SA 4.0

Исторический объект недвижимости приобрело за начальную цену в 403,5 миллиона рублей краснодарское ООО «Консалтинг и право». За указанную сумму организация получила права на объекты недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров и аренду около 38 гектаров земли.

Усадьбу фабриканта Руперта с сохранившимся до наших дней домом в стиле неоклассицизма национализировали после 1917 года. После проживания там Сталина ее многие десятилетия использовали как правительственную дачу, а в 1989 году там создали загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями.

В 2004 году здание закрыли на реконструкцию, а после объект был вовлечен в хозяйственный оборот от Минздрава России и решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства передан под управление «Дом.рф».

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