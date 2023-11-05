На дорогах Петербурга начал курсировать первый китайский электробус

Электробус оснащен мощным экологическим двигателем и литий-железо-фосфатными аккумулятором класса LFP с гарантией поставщика. Он имеют ряд преимуществ по сравнению со стандартными, в частности более длительный срок службы, повышенную безопасность, большую зарядную емкость, меньшее воздействие на окружающую среду. Такие батареи обеспечат электробусу запас автономного хода на расстоянии более 280 километров.
Электробус способен вместить до 80 пассажиров одновременно. Он также оснащен системой терморегулирования воздуха, функцией наклона кузова для удобства маломобильных пассажиров, электронно-управляемой пневматической подвеской, бесшумным электроприводом и USB-разъемами у каждого сидения.
Недавно в Смольном заявили, что в Петербурге до конца года запустят 45 зарядных станций для электрокаров. Одна из них уже появилась на Малом проспекте Васильевского острова.