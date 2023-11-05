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5 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс

В Беларуси начали готовить летчиков гражданской авиации — первые 10 курсантов уже летают

В 2023 году впервые 10 летчиков-курсантов национальной школы подготовки пилотов гражданской авиации приступили к полетам.

Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб телеканалу СТВ.

«Мы теперь будем готовить в Республики Беларусь своих пилотов гражданской авиации. Думаю, это основные достижения на этот промежуток времени», — отметил Игорь Голуб.

На самолетах национального авиаперевозчика на сегодняшний день осуществляются регулярные рейсы в 21 аэропорт. Ожидается, что направлений станет больше.

Сообщается также, что белорусская сторона подписала около 50 межгосударственных и межправительственных соглашений о воздушном сообщении.

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