В Беларуси начали готовить летчиков гражданской авиации — первые 10 курсантов уже летают

Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб телеканалу СТВ.
«Мы теперь будем готовить в Республики Беларусь своих пилотов гражданской авиации. Думаю, это основные достижения на этот промежуток времени», — отметил Игорь Голуб.
На самолетах национального авиаперевозчика на сегодняшний день осуществляются регулярные рейсы в 21 аэропорт. Ожидается, что направлений станет больше.
Сообщается также, что белорусская сторона подписала около 50 межгосударственных и межправительственных соглашений о воздушном сообщении.