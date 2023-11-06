Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: РИА Новости

Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство».

рассказал Балицкий

По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области.

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — заключил Балицкий.

Ранее, говоря о программе развития области на ближайшие десять лет, губернатор сообщал, что власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский против Залужного: война становится открытой
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство