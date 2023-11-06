Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.
Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области.
«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — заключил Балицкий.
Ранее, говоря о программе развития области на ближайшие десять лет, губернатор сообщал, что власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.